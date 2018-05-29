Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о контрсанкциях
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- РИА Новости
Как отметили в комитете, реализация документа будет способствовать укреплению суверенитета, территориальной целостности и безопасности России, служить противодействию политической и экономической дестабилизации.
«В нынешнем варианте мы вправе поддержать законопроект», — цитирует РИА Новости первого зампреда комитета Евгения Серебренникова.
Накануне закон поддержал международный комитет Совфеда.
22 мая он был принят Госдумой.