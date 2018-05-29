Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о контрсанкциях

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о контрсанкциях на заседании 30 мая.

© Владимир Федоренко

РИА Новости

Как отметили в комитете, реализация документа будет способствовать укреплению суверенитета, территориальной целостности и безопасности России, служить противодействию политической и экономической дестабилизации. «В нынешнем варианте мы вправе поддержать законопроект», — цитирует РИА Новости первого зампреда комитета Евгения Серебренникова. Накануне закон поддержал международный комитет Совфеда. 22 мая он был принят Госдумой.