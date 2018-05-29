Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о контрсанкциях

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Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о контрсанкциях на заседании 30 мая.
Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о контрсанкциях
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как отметили в комитете, реализация документа будет способствовать укреплению суверенитета, территориальной целостности и безопасности России, служить противодействию политической и экономической дестабилизации.

«В нынешнем варианте мы вправе поддержать законопроект», — цитирует РИА Новости первого зампреда комитета Евгения Серебренникова.

Накануне закон поддержал международный комитет Совфеда.

22 мая он был принят Госдумой.

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