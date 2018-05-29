Северный отток: удастся ли Украине сохранить транзит российского газа через свою территорию

Украина надеется получить от Москвы и Берлина «юридические гарантии» сохранения транзита российского газа через свою территорию. До запуска «Северного потока — 2» необходимо заключить соответствующее трёхстороннее соглашение, заявил постоянный представитель страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Между тем эксперты отмечают, что все препятствия для продления контракта на транзит Киев создал сам. Как украинские власти собираются договариваться с Россией и Германией, выяснял RT.

Власти Украины намерены минимизировать ущерб от «Северного потока — 2» — Киев просит юридических гарантий от России и Германии относительно продолжения газового транзита через украинскую территорию после запуска трубопровода. Об этом накануне в интервью «РБК Украина» заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Если проект «Северный поток — 2» всё-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трёхсторонние — между Германией, Украиной и Россией», — подчеркнул украинский дипломат.

Кулеба добавил, что в противном случае украинская сторона рискует столкнуться с «колоссальными убытками».

«Новое гибридное оружие»

Страх киевских властей перед потерей транзитных доходов вполне обоснован, считают эксперты. Как заявил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев на конференции по энергетике в Брюсселе, прекращение транзита «разительно» повлияет на украинскую экономику и приведёт к сокращению ВВП на 3%.

«Это будет иметь разительный эффект не только для Украины, но и для ЕС. Однако я верю, что всё в этом аспекте в руках Еврокомиссии, которая имеет действенные рычаги, чтобы заставить «Газпром» следовать европейским правилам», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Впрочем, чиновник не пояснил, как именно сокращение украинского бюджета должно отразиться на Евросоюзе и о каких «европейских правилах» он говорит.

Между тем украинская сторона проявляет завидное упорство, лоббируя сохранение транзита российского топлива через свою газотранспортную систему. Так, 24 мая глава украинского кабмина Владимир Гройсман обратился к руководству европейских стран с призывом сфокусировать внимание на дальнейшей работе ГТС Украины. Политик попытался даже напугать европейские власти «утратой независимости» Украиной перед лицом «беспрецедентной агрессии» со стороны России.

«Это новое гибридное оружие, направленное против Евросоюза и европейских государств. И это мы должны остановить», — заявил Гройсман.

Однако эти аргументы должного впечатления на европейских партнёров Киева не производят. Как отметил министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс, выступая 25 мая на пресс-конференции в Хельсинки, запуск «Северного потока — 2» не угрожает независимости ЕС. При этом в Берлине всё же хотели бы, чтобы Украина сохранила какую-то долю доходов от транзита российского газа на европейский рынок, добавил глава германского МИД.

Полную поддержку претензии Киева получают пока что лишь со стороны Вашингтона. Так, 23 мая глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что американская сторона не может «допустить большей зависимости ЕС от российских энергоресурсов». Поэтому США продолжат предпринимать усилия, чтобы помешать реализации проекта «Северный поток—2». В то же время среди стран НАТО по данному вопросу нет единства — об этом журналистам рассказал 28 мая генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции с польским премьером Анджеем Дудой. НАТО не располагает инструментами, чтобы что-то предпринять в отношении газотранспортного проекта, отметил Столтенберг.

«Несправедливые решения»

Хотя планирование строительства второй ветки «Северного потока» началось в 2012 году, госпереворот на Украине актуализировал проект ещё больше, считают эксперты.

Несмотря на то, что в 2013 году Киев получил помощь от России в виде значительной скидки на газ, новые власти стали задерживать выплаты Москве за топливные поставки. В ответ российская сторона отменила скидки для Украины, приведя цены в соответствие с европейскими. Однако в Киеве отмену тарифных льгот сочли «несправедливым» решением. В результате Москве пришлось перевести Киев на предоплатную систему поставок.

РИА Новости

Киев также требует пересмотреть тарифы за транзит российского газа через украинскую территорию, по мнению украинских властей, расценки должны вырасти примерно на 40%. К тому же украинская сторона обратилась в арбитражный суд в Стокгольме с иском против «Газпрома» из-за недостаточного объёма транзитных поставок по десятилетнему контракту (действует до 2019 года). В документе говорится, что российская компания должна поставлять ежегодно порядка 110 млрд кубометров газа в Европу через украинские газотранспортные системы. При этом за невыполнение этого условия никаких штрафных санкций договором не предусмотрено. Тем не менее, в феврале текущего года арбитраж Стокгольма удовлетворил украинский иск, взыскав с «Газпрома» компенсацию в размере $4,63 млрд.

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Кроме того, по утверждению украинского Антимонопольного комитета, «Газпром» злоупотребляет своим положением естественной монополии и должен заплатить Киеву около $6 млрд. В августе 2017 года украинский Минюст даже объявил о намерении конфисковать активы «Газпрома» на территории Незалежной.

Разумеется, при таком курсе Киева полагаться лишь на украинский транзит было бы крайне рискованно как для Москвы, так и для европейских потребителей, считают эксперты.

В рамках проекта «Северный поток —2» планируется расширить уже действующий трансбалтийский газопровод за счёт новой ветки. Магистраль протянется по дну Балтийского моря, на германской территории она соединится с трубопроводом OPAL. Разрешение на строительство уже дали власти ФРГ и Финляндии.

Хотя политика Вашингтона и Киева не привела к срыву проекта, всё же украинской стороне удалось получить символические уступки со стороны Берлина. 18 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о необходимости позаботиться о гарантиях для Украины в контексте расширения трансбалтийского газопровода.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи © Bundesregierung/Guido Bergmann

Reuters

Также 23 мая замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович призвал Россию и Украину присоединиться к переговорам с участием Брюсселя по транзиту российского газа через украинскую территорию после 2019 года. Шефчович отметил, что в прошлом такой формат доказал свою эффективность в достижении «ощутимых и успешных результатов».

«Для России поставки через Германию намного комфортнее, чем через Украину. В Европе же понимают, что ради сохранения лояльности Киева Запад будет вынужден как-то компенсировать потери украинской экономики от прекращения транзита. И, скорее всего, это бремя ляжет на самые богатые западные страны, такие как ФРГ», — прокомментировал позицию ЕС в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Москва не возражает против сохранения какой-то доли транзита через Украину после запуска «Северного потока —2» при наличии соответствующих условий.

«Поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — заявил президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с германским канцлером Ангелой Меркель 18 мая.

Политическая плоскость

Между тем, по мнению экспертов, все существующие сегодня препятствия для продления транзита Киев создал сам.

«С практический стороны, ни запуск «Северного потока —2», ни «Турецкого потока» не является препятствием для продолжения поставок через украинскую территорию, — пояснил в интервью RT заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Гарантировать поступление какого-то объема можно было бы — потребность газа на европейском рынке высока и может ещё вырасти».

Как пояснил эксперт, единственными «юридическими гарантиями», о которых твердит сегодня украинская сторона, может быть новый контракт, закрепляющий какие-то обязательства, добровольно взятые на себя обеими сторонами.

«Проблема в том, что в силу известных причин возможность ведения переговоров между российскими и украинскими властями сейчас очень сильно затруднена, этот вопрос выходит за рамки сугубо коммерческого общения. Все препятствия лежат именно в политической плоскости. Чтобы переговоры стали возможны, необходимо, чтобы сам Киев деполитизировал сначала этот вопрос», — пояснил Гривач.

Похожей точки зрения придерживается Денисов, как отметил эксперт, парадоксальным образом украинские власти, прибегающие к риторике о «стране-агрессоре», не испытывают моральных сомнений, запрашивая переговоры с Москвой по выгодным им вопросам.

В марте 2018 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил о планах пригласить «Газпром» к переговорам о продлении транзитного контракта, по его словам, украинская компания даже предложила несколько дат для старта диалога. Об этом Витренко заявил после того, как «Нафтогаз» получил от «Газпрома» официальное уведомление о начале процедуры расторжения газовых контрактов.

Однако, чтобы такие переговоры не только начались, но и увенчались успехом, Киеву придётся пойти на уступки, считают эксперты.

«Ни для кого не секрет, что вопрос транзита газа через Украину — в первую очередь политический, а не экономический. Для России в этой ситуации открывается несколько окон возможностей, Москва может выступить со своими требованиями», — подвёл итог Денисов.