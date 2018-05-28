Столтенберг заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по «Северному потоку — 2»

Страны НАТО не пришли к консенсусу в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой.

«НАТО — это организация, основанная на консенсусе, и мы пока не видим консенсуса по «Северному потоку — 2» среди членов альянса. Ряд стран альянса считает этот проект исключительно коммерческим», — цитирует ТАСС генсека.

По его словам, у альянса также «нет инструментов, чтобы сделать что бы то ни было с таким энергетическим проектом».

Таким образом он ответил на вопрос, может ли НАТО блокировать строительство газопровода.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео призвал продолжать предпринимать шаги против реализации «Северного потока — 2».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2».