ЕК призвала Россию и Украину как можно скорее начать трёхсторонние переговоры по газу

Россия и Украина должны как можно скорее приступить к трёхсторонним переговорам по газу, говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

По его словам, конструктивное и стабильное сотрудничество между Москвой и Киевом в области энергетики имеет первостепенное значение для Евросоюза, поэтому ЕК выступает за сохранение транзита российского газа через Украину.

«Я обратился к украинским и российским партнёрам и пригласил их к трёхсторонним переговорам, которые в прошлом доказали свою эффективность в достижении ощутимых и успешных результатов. Переговоры при поддержке стран ЕС должны начаться как можно скорее», — отмечается в заявлении.

В частности, Шефчович подчеркнул необходимость обсудить транзит газа через Украину после 2019 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» не предполагает приостановку транзита газа через Украину.