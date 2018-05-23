ЕК призвала Россию и Украину как можно скорее начать трёхсторонние переговоры по газу
По его словам, конструктивное и стабильное сотрудничество между Москвой и Киевом в области энергетики имеет первостепенное значение для Евросоюза, поэтому ЕК выступает за сохранение транзита российского газа через Украину.
«Я обратился к украинским и российским партнёрам и пригласил их к трёхсторонним переговорам, которые в прошлом доказали свою эффективность в достижении ощутимых и успешных результатов. Переговоры при поддержке стран ЕС должны начаться как можно скорее», — отмечается в заявлении.
В частности, Шефчович подчеркнул необходимость обсудить транзит газа через Украину после 2019 года.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» не предполагает приостановку транзита газа через Украину.