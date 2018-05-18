Потеря контроля над вентилем: почему США оказывают давление на ФРГ в связи со строительством «Северного потока»

Блокирование строительства «Северного потока — 2» не приведёт к увеличению импорта американского сжиженного газа в ЕС, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Между тем США заявляют о намерении помешать реализации проекта и даже рассматривают в этой связи введение санкций. Как сообщило издание The Wall Street Journal, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пытался уговорить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки строительства газопровода. Прокладка «Северного потока — 2», а также позиция Вашингтона будут обсуждаться на переговорах лидеров России и ФРГ в Сочи, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Как отмечают аналитики, Европа не хочет упускать экономическую выгоду и будет сопротивляться давлению Вашингтона.

На фоне полемики, которая возникла между США и ФРГ по поводу проекта «Северный поток — 2», министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер высказался в поддержку газопровода. По его словам, препятствия для поставок газа из России не смогут автоматически заставить Европу переключиться на сжиженный газ из США, поэтому прямых выгод для Вашингтона быть не может.

«У них (США. — RT) есть обширная инфраструктура терминалов сжиженного природного газа, которую они должны использовать с выгодой для себя. Однако сжиженный природный газ будет значительно более дорогим, чем газ, поступающий по трубопроводам, так что блокировка «Северного потолка — 2» сама по себе не будет гарантировать экспорт», — заявил Альтмайер.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер

© John MACDOUGALL / AFP

Он также отметил, что Соединённые Штаты — друг и партнёр Берлина. Но при этом добавил: «Мы (Германия. — RT) хотим защищать наши общие ценности». Если же Белый дом заявляет, что ставит свои экономические интересы на первое место, то он должен ожидать, что европейцы будут поступать так же, добавил Альтмайер.

Давление США

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на ФРГ с тем, чтобы Берлин отказался от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ФРГ, США и ЕС.

Trump told Merkel to drop support for a major gas deal with Russia and buy American gas instead--if she wants to avoid a trade war https://t.co/OhzvOgEEsc — The Wall Street Journal (@WSJ) May 17, 2018

По данным газеты, глава Белого дома пытался убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта во время их встречи в апреле. При этом Трамп пообещал, что Вашингтон начнёт переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения.

Как отмечается в публикации, Меркель не поддалась на уговоры и заявила, что Брюссель готов предложить «более тесное сотрудничество» с США в газовой сфере, если американская сторона откажется от применения в отношении союза пошлин на сталь и алюминий.

О намерении противодействовать строительству «Северного потока — 2» власти США заявляют открыто. Так, заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк во время своего выступления в Берлине сообщила, что Вашингтон даже не исключает введения санкций против этого проекта.

Заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк

© useu.usmission.gov

«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», — подчеркнула политик. Когда ей задали вопрос о причинах такой позиции, она не стала подробно рассказывать о мотивации США, сославшись на некие геополитические и энергетические факторы.

Оценка Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления США по «Северному потоку — 2» усложняют реализацию проекта.

«Ситуация весьма непростая на фоне недавних заявлений, которые прозвучали из Вашингтона. По мнению Вашингтона, этот проект («Северный поток — 2». — RT) не соответствует интересам европейских стран, — отметил он. — Очень любопытная постановка вопроса».

Песков подчеркнул, что строительство газопровода будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоится в пятницу, 18 мая, в Сочи.

«Конечно, эта тема будет достаточно активно фигурировать на повестке дня (переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи. — RT), можно это предположить с большой долей уверенности», — сказал пресс-секретарь.

Выгоды для немцев

Ангела Меркель не уступит США, поскольку от «Северного потока — 2» зависят не только прямые экономические выгоды Германии, но и её собственная политическая карьера. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Надо понимать, что за национальным лидером стоят конкретные промышленно-финансовые группы, причём не только Германии, но и, как минимум, Австрии и Франции, участвующие в реализации этого проекта. Думаю, они с большим недоумением отнесутся к политическому будущему госпожи Меркель, если канцлер вдруг решит делать невнятные движения на тему отмены строительства газопровода», — пояснил эксперт.

При этом важно помнить о чисто субъективных выгодах Европы в целом и Германии в частности. Лишать себя этих преимуществ Берлин тоже не позволит. «Есть объективные факторы: это, во-первых, надёжность поставок, поскольку северный коридор более надёжен, чем украинский маршрут. Во-вторых, прямой экономический интерес — получение денег за транзит газа. Конкретно для Германии есть ещё один фактор: после реализации «Северного потока — 2» она становится крупнейшей газораспределительной страной в Европе», — заключил Александр Фролов.

Потеря контроля над Европой

При этом США будут продолжать давление со своей стороны, так как открытие «Северного потока — 2» для них равнозначно потере контроля над ситуацией в Европе. Об этом в беседе с RT рассказал публицист и политолог Леонид Крутаков.

«Для американцев ситуация безвыходная. Потому что если будет построен «Северный поток», то вся комбинация с Украиной потеряет смысл… Украина является ключевым вентилем в снабжении Европы газом, этот вентиль контролируют США... Все решения стокгольмского арбитража (в газовых спорах России и Украины. — RT) были нацелены на то, чтобы Россия продолжала платить, а Украина освободилась от каких-либо покупок газа у «Газпрома». Комбинация выстраивалась таким образом, чтобы нынешняя власть Украины поддерживалась российскими дотациями», — отмечает аналитик.

Получается, если будет реализован проект «Северного потока» и «Турецкого потока», Украина потеряет своё значение. Тогда все затраты США на дестабилизацию в регионе были впустую, поясняет Крутаков. «Поэтому американцам отступать некуда», — полагает он. Кроме того, установление прямого энергетического контакта России с Европой лишает Вашингтон прямого рычага давления на Брюссель.

«Я думаю, что в Германии есть внутренние, национальные силы. Об этом говорит опыт строительства первого потока... Союз российской энергетики и немецких технологий создают новую конфигурацию той самой Евразии, о которой говорил Путин в 2016 году на питерском форуме. США же, потеряв влияние в регионе, могут остаться не у дел», — заключил он.

Терпение на исходе

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отмечает, что Европа достаточно долго была вынуждена пренебрегать своими интересами в пользу Вашингтона. Теперь же, как подчёркивает аналитик, ЕС готов к самостоятельности.

«Иран стал страной, на которой сломалась та американо-европейская парадигма отношений, при которой европейцы готовы были действовать себе в ущерб. После выхода США из иранской сделки они демонстрируют последовательность своих позиций, заявляя, что не будут идти навстречу пожеланиям американской стороны. Сыграла роль и ситуация вокруг «Северного потока — 2». То есть был аккумулятивный эффект… Европейцы не шутят и не торгуются таким образом. У них запас экономической прочности и готовности следовать в русле политики США в ущерб собственным экономическим интересам уже действительно близок к исчерпанию», — отмечает политолог.

Но в сложившейся ситуации США продолжают действовать по отработанной схеме и настаивать на своей позиции, не умея договариваться с окрепшей Европой.

«Здесь вероятность прямо коррелируется, с одной стороны, с теми возможными потерями, которые немецкий бизнес и Германия могут понести в случае конфронтации с США, а с другой — с теми возможными преференциями, которые чисто гипотетически американцы способны немецкой стороне предоставить. Но о преференциях пока речи не идёт. США готовы говорить только с позиции силы: угрожать потерями, а не гарантировать новые приобретения», — подчеркнул эксперт.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Лидеры Латвии, Литвы и Польши, в свою очередь, считают, что строительство газопровода — проект политический.