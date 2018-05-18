Помпео обсудил с главой МИД Швеции «угрозу» от «Северного потока — 2»
«Стороны затронули вопросы, вызывающие взаимную озабоченность, включая угрозу, которую представляет газопровод «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Европы», — отмечается в сообщении.
Как отмечается, Помпео и Валльстрём также обменялись мнениями по поводу борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»*.
«Помпео поблагодарил правительство Швеции за те усилия, которые оно предпринимает, оказывая поддержку гражданам США в КНДР», — добавили в Госдепе.
Ранее сообщалось, что Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Катара Мохаммедом Аль Тани, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.