Помпео обсудил с главой МИД Швеции «угрозу» от «Северного потока — 2»

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Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Швеции Маргот Валльстрём в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг КНДР, а также строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

«Стороны затронули вопросы, вызывающие взаимную озабоченность, включая угрозу, которую представляет газопровод «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Европы», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, Помпео и Валльстрём также обменялись мнениями по поводу борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»*.

«Помпео поблагодарил правительство Швеции за те усилия, которые оно предпринимает, оказывая поддержку гражданам США в КНДР», — добавили в Госдепе.

Ранее сообщалось, что Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Катара Мохаммедом Аль Тани, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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