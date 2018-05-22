«Болгарский поток»: будет ли реализован проект поставок российского газа в ЕС через балканскую республику

Президент Болгарии Румен Радев во время официального визита в Москву выступил за прямые поставки газа из России в балканскую республику. Политик уверен, что таким путём российская сторона может осуществлять транзит голубого топлива в другие страны Европы. Однако эксперты считают, что такое предложение будет трудно реализовать из-за внутриполитической ситуации в Софии и позиции ЕС по данному вопросу. Есть ли перспективы у так называемого «Болгарского потока», разбирался RT.

Президент Болгарии Румен Радев в ходе двухдневного визита в Россию отметил, что его стране было бы выгодно стать транзитёром газа из РФ в Европу.

«Я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море. Назовём это «Болгарским потоком». Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и в отношении не только Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток — 2»,— заявил болгарский лидер в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Радев подчеркнул, что «прямой путь» поставки природного газа из Россию в Европу будет самым выгодным именно через болгарскую территорию.

«Особенно когда речь идёт о поставках дополнительного количества российского природного газа в Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и на север Италии. Как для России, так и для Болгарии логичным выбором для расширения поставок российского природного газа в Европу является путь через болгарскую территорию. Поэтому в наших общих интересах получить прямой выход российского газа на черноморское побережье Болгарии», — сказал Радев.

По его словам, в республике имеется действующая газотранспортная система, которая в настоящее время расширяется, а газовые перемычки с соседними странами обеспечат доступ российского голубого топлива и в страны Центральной Европы.

Президент Болгарии Румен Радев

Reuters

© Mohamad Torokman

Кроме того, Радев упомянул и о возможном возобновлении другого российско-болгарского энергетического проекта — строительства АЭС «Белене».

«В последние несколько дней правительство Болгарии изменило свою позицию, и ожидается, что Народное собрание также отменит мораторий на реализацию этого проекта. Следует иметь в виду, что в него уже вложено 3 млрд левов (около €1,5 млрд. — RT), основное оборудование оплачено и доставлено, Европейская комиссия проинформирована о проекте, а площадка построена и лицензирована», — сказал глава страны.

Он также добавил, что к «Белене» сейчас проявляют интерес иностранные инвесторы.

Энергетический вектор

Во вторник, 22 мая, Радев должен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой, как ожидается, лидеры двух стран обсудят в том числе сотрудничество Москвы и Софии в сфере энергетики.

Напомним, оба проекта — и по созданию АЭС, и по поставкам газа из России в Европу через болгарскую территорию по магистрали «Южный поток» — возникли ещё до президентства Радева. Атомную электростанцию «Белене» болгары начали стоить в конце 1980-х годов, однако из-за проблем с финансированием АЭС не была достроена. В 2008 году Национальная электрическая компания Болгарии заключила с «Росатомом» контракт на завершение создания станции. Но в 2012 году правительство заморозило возведение АЭС, мотивируя это высокой стоимостью работы и опасностью для окружающей среды. При этом в ходе общенационального референдума большинство болгар высказались за продолжение строительства «Белене», однако проект всё равно был свёрнут. По решению Международного арбитража София выплатила Москве €600 млн в качестве компенсации за разорванный контракт.

Газопровод «Южный поток» подразумевал поставки российского газа из Анапы по дну Чёрного моря до болгарского порта Варна с последующим транзитом топлива в ряд стран Южной Европы. РФ и Болгария заключили договор о постройке этого трубопровода в январе 2008 года. Вскоре к нему присоединились Сербия, Венгрия, Хорватия, Македония и некоторые другие государства. Однако в 2014 году Евросоюз неоднократно высказывал опасения, что реализация «Южного потока» приведёт к нарушению так называемого Третьего энергетического пакета. Этот пакет законов призван не допустить монополизации поставок газа и электроэнергии в страны ЕС.

После подобных заявлений Болгария дважды за три месяца останавливала работы на своём участке «Южного потока». И уже в декабре 2014 года президент России Владимир Путин, находясь с официальным визитом в Анкаре, заявил, что Москва отказывается от «Южного потока» из-за неконструктивной позиции властей ЕС. Тогда же было заявлено о новом проекте — «Турецкий поток», который предполагает поставки российского голубого топлива из Краснодарского края в западную часть Турции с перспективной дальнейшей доставки газа в страны Южной Европы.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал в беседе с RT, что оба проекта — и по созданию «Белене», и по прокладке «Южного потока» — были закрыты вопреки болгарским национальным интересам и возврат к ним со стороны Софии вполне оправдан.

«Тогда свёртывание строительства АЭС и газопровода фактически пролоббировали США, которые хотели ограничить потребление российского газа странами Старого Света и пытались не допустить экспорта российских технологий в Европу.

Сейчас у Соединённых Штатов свой проект — поставки американского сжиженного газа с помощью танкеров. И Болгария им не очень интересна для его реализации, а потому Вашингтон чуть ослабил своё давление на Софию. В Болгарии это поняли и пытаются воспользоваться данной ситуацией, чтобы реанимировать выгодные для себя контракты», — подчеркнул эксперт.

По словам Оленченко, возврат к планам строительства газопровода и АЭС связан также и с фактором личности президента Румена Радева.

«Предыдущий глава страны Росен Плевнелиев не был настроен на тесное сотрудничество с Россией и был зависим от позиции Брюсселя по ряду внешнеполитических вопросов. А Радев уже неоднократно заявлял и демонстрировал, что для него интересы страны важнее, чем желание угодить ЕС. Теперь вопрос в том, хватит ли ему силы воли для воплощения своих заявлений в жизнь», — сказал Оленченко.

Парламентский рубеж

Однако некоторые эксперты полагают, что реализовать идеи Радева на практике будет сложно из-за особенностей внутриполитической ситуации в Болгарии.

«Это парламентская республика. По конституции президент там играет вспомогательную роль. Он может налагать вето на некоторые решения Народного собрания (но не более трёх раз), а также решает некоторые вопросы, связанные с внешней политикой и внешней разведкой. Однако по всем вопросам, которые касаются энергетических проектов, право принимать окончательные решения имеет только парламент», — напомнил в беседе с RT заведующий сектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.

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Эксперт также призвал обратить внимание на то, что Радев баллотировался в президенты от Социалистической партии, которая в Народном собрании Болгарии находится в оппозиции.

«Большинство там имеет партия «Граждане за Европейскую интеграцию», её лидер, премьер-министр страны Бойко Борисов и другие члены настороженно относятся к вопросам сотрудничества с РФ. Так что планы Радева, с большой долей вероятности, реализованы при нынешнем болгарском правительстве не будут», — заключил Квашнин.

По словам специалистов, сам по себе проект прямой поставки российского газа исключительно в Болгарию для России не представляет интереса.

«Объём первой «нитки» «Турецкого потока» составляет более 15 млрд кубометров газа. Это в разы больше, чем весь болгарский рынок. Вот и судите, стоит ли тянуть трубу только из-за одной Болгарии через Чёрное море? Другое дело если удастся зацепиться за болгарское предложение и выйти через это государство на другие страны Европы», — рассуждает в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Прокладка газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря

РИА Новости

© Сергей Гунеев

С ним согласен и директор института проблем нефти и газа Николай Дмитриевский.

«Трубопровод с российской территории через Чёрное море в Болгарию интересен только как вариант дальнейшей поставки нашего топлива с болгарской территории в другие страны Старого Света. И в принципе мы ещё с 1981 года продумывали разные варианты снабжения газом Южной Европы через государства Балканского полуострова, где Болгария играла важную роль», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он напомнил, что именно с болгарской республикой РФ планировала строить и нефтепровод «Бургас—Александрополис».

Брюссельский барьер

«Увы, под давлением Евросоюза Болгария отказалась от этих проектов, и тогда возник «Турецкий поток». Однако и там не решён вопрос о транзите российского газа в Европу. Чисто географически и геологически маршрут через Болгарию самый выгодный и самый удобный, здесь с Радевым можно согласится. Однако дальше в переговоры, наверняка, вмешается политика. В любом случае предложение болгарского главы само по себе интересно. Его надо серьёзно изучать и отталкиваться от конкретных его условий, если до них дойдёт», — сказал Дмитриевский.

В свою очередь Пикин пояснил, что пока Болгария показала себя не очень надёжным экономическим партнёром России.

«Давайте вспомним наши совместные с болгарской стороной проекты в энергетической сфере. И строительство АЭС «Белене», и строительство «Южного потока», и создание трубопровода «Бургас—Александропулис» в итоге не были реализованы. Где гарантия, что на этот раз не произойдёт также?», — задаётся вопросом эксперт.

По его словам, с Турцией все основные условия прокладки газопровода согласованы, и с Анкарой Москва достигла полного взаимопонимания.

«По условиям поставок нашего газа на турецкий рынок у нас всё договорено. Остался вопрос транзита через территорию Турции в Европу. Но решение этого вопроса уже зависит не от турецкой стороны, а от Брюсселя», — пояснил Пикин.

По его словам, руководство Евросоюза имеет возможность сорвать реализацию обоих проектов — что «Болгарского потока», что «Турецкого».

«Договариваться по большому счёту нам надо теперь не с Анкарой или Софией, а с Берлином и Брюсселем», — заключил специалист.