«Расстроены отсутствием внимания»: почему Украина отвергает инициативы Китая и Бразилии по мирному урегулированию

МИД Украины отверг призывы КНР по организации мирной конференции с участием России и считает, что условия урегулирования конфликта должен определять исключительно Киев. Об этом говорится в комментарии ведомства в связи с высказываниями главы МИД Китая Ван И. При этом МИД Украины вновь призвал КНР прислать высокого представителя на так называемый саммит мира в Швейцарии. Эксперты отмечают, что Украина не хочет вести переговоры с Россией, а саммит в Швейцарии — это попытка укрепить статус Киева на международной арене.

Условия мирного урегулирования конфликта на Украине должен определять исключительно Киев. Об этом говорится в комментарии украинского МИД в связи с высказываниями министра иностранных дел Китая Ван И о необходимости ускорения подготовки к эффективной мирной конференции с участием России.

«Именно Украина... должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой для достижения такого мира является «формула мира»... Владимира Зеленского», — подчёркивается в сообщении.

В украинском МИД также заявили, что Китаю стоит отправить высокого представителя на предстоящий саммит в Швейцарии. В сообщении отмечается, что Пекин должен сделать это для демонстрации своей сбалансированной позиции на фоне регулярных российско-китайских встреч на высшем уровне с начала спецоперации в 2022 году.

Китайско-бразильская инициатива

Ранее министр иностранных дел КНР заявил, что международное сообщество может ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции по Украине, поддержав предложение Китая и Бразилии по урегулированию конфликта.

Также глава китайской дипломатии сообщил, что уже 26 стран выразили поддержку плану КНР и Бразилии. В общей сложности 45 стран дали «положительную оценку» этим идеям, добавил Ван И.

Это заявление Ван И сделал через несколько дней после того, как Пекин сообщил, что не будет представлен на предстоящем саммите в Швейцарии.

Министр иностранных дел Китая Ван И

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Напомним, КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум об урегулировании на Украине 23 мая.

В нём отмечалось, что единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса являются переговоры и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Москвой и Киевом, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.

Пекин ещё в феврале 2023 года представил собственный мирный план, включающий в себя 12 пунктов, в том числе об установлении режима прекращения огня и отмене односторонних санкций.

Встреча в Швейцарии

Власти Швейцарии 15 и 16 июня проведут на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Приглашения разослали делегациям 160 стран, в том числе членам G7 и G20, БРИКС, Евросоюза, а также представителям ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

В сообщении МИД Швейцарии отмечалось, что Россия на конференцию не приглашена. В посольстве РФ в ответ подчеркнули, что этот саммит созывается с целью продавливания киевской «формулы мира».

«Наша позиция остаётся неизменной: без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла. Проведение же так называемой мирной конференции на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов к России. Язык ультиматумов мы не приемлем», — приводит заявление российского посольства РИА Новости.

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Так называемую формулу мира Владимир Зеленский представил в 2022 году. Она состоит из десяти пунктов, в которые в том числе входят прекращение боевых действий, вывод российских войск и возвращение Украины к границам 1991 года. При этом в этой формуле нет положений о введении режима прекращения огня или о проведении прямых переговоров с Россией.

В Москве неоднократно отмечали, что эта формула не является планом мирного урегулирования ситуации и неприемлема для РФ. В России последовательно говорили о готовности к переговорам, которые будут учитывать сложившиеся в ходе СВО реалии, в том числе статус новых российских регионов.

Впоследствии МИД Швейцарии сделал попытку несколько дистанцироваться от «формулы мира» и сообщил, что конференция в Бюргенштоке будет посвящена не только ей, но и другим мирным предложениям.

«Конференция, которую организует Швейцария, будет основываться на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы, включая украинскую «формулу мира» и другие мирные предложения, базирующиеся на Уставе ООН и ключевых принципах международного права», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД Швейцарии Пьера-Алена Эльчингера.

Однако, какие именно предложения, кроме этой формулы, будут обсуждаться в рамках саммита, в ведомстве не уточнили.

«Картинки не будет»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии RT подчеркнул, что МИД Украины чётко заявляет о том, что не намерен вести переговоры с Россией.

«Украина и Запад не будут участвовать ни в каких конференциях, организованных Китаем, Бразилией или другими странами. Им это не нужно. Швейцарский форум не нацелен на достижение какого-то результата. Он нацелен на то, чтобы показать картину некоего международного дипломатического единения против России, передать полномочия по проведению переговоров от Украины к Западу и получить как можно больше подписей под итоговым документом этой конференции», — пояснил политолог.

Швейцария

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По словам Брутера, «формула мира» носит такое название, чтобы ввести в заблуждение делегации нейтральных стран, чтобы получить их подписи под итоговым коммюнике саммита.

«В рамках этой конференции будут обсуждаться возобновление продовольственных поставок, обмен пленных по схеме «всех на всех». Под этим подпишутся многие, кто там будет присутствовать, ведь это же положительные предложения. Вопрос в том, что ещё будет в итоговом документе. Запад никогда не планировал, что саммит в Швейцарии будет реальной площадкой для мирного урегулирования», — подчеркнул эксперт.

Однако первоначальный замысел по целям этой конференции выполнить уже не удастся, считает Владимир Брутер.

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«Запад пытался «прогнуть» лидеров Глобального Юга, чтобы они приехали на эту конференцию, но этого сделать не получилось. Картинки не будет, поэтому туда не поедет и президент США Джо Байден, у которого в графике по-настоящему важные предвыборные мероприятия. Не поедет даже госсекретарь Энтони Блинкен, представлять США будут вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Всё это делается не для того, чтобы получить реальный результат и мирным путём завершить конфликт», — отметил собеседник RT.

Схожую точку зрения выразил и политолог, доцент МГУ Борис Межуев.

«МИД Украины расстроен отсутствием внимания к конференции по «формуле мира» Киева. В западной прессе нет практически никакой реакции на это мероприятие. Никто его не обсуждает, оно никому не интересно. Нет никаких экспертных дискуссий. Речь идёт о мертворождённом процессе», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Эта конференция собирается в том числе для укрепления международного статуса Зеленского, уверен Межуев.

«В последнее время шла дискуссия о легитимности Зеленского. Конечно, никто не будет его свергать или отстранять, но есть реальные опасения по поводу ослабления его позиций и понижения неформального международного статуса. Его перестанут приглашать на разного рода международные мероприятия, у него будет меньше возможностей встретиться с разными представителями других стран», — пояснил политолог.

Рано или поздно реальная конференция по урегулированию конфликта на Украине состоится, считает аналитик.

«Если Китай, Россия и Бразилия подготовят совместную конференцию, это будет серьёзный шаг в сторону мирного урегулирования. На неё можно было бы пригласить страны Европы, которые занимают более мягкую позицию, например Венгрию, Словакию, Италию. Если бы по итогам такого мероприятия удалось прийти к какому-либо соглашению, это бы серьёзно укрепило политические позиции Москвы. Так как в своих действиях она бы опиралась на поддержку мирового сообщества, которое поддерживает компромиссное решение конфликта», — заключил эксперт.