Киев ответил на призыв КНР о проведении мирной конференции с участием России

В МИД Украины отреагировали на заявления Пекина о необходимости провести конференцию по урегулированию конфликта с участием России.

Комментарий опубликован на сайте украинского Министерства иностранных дел.

В ведомстве отметили, что единственной «справедливой основой» для достижения мира является формула Владимира Зеленского.

«Именно Украина... должна определять, каким должен быть мир», — заявили в МИД страны.

Украинское внешнеполитическое ведомство снова пригласило Пекин на конференцию в Швейцарии и отметило, что участие в ней стало бы сигналом «сбалансированной позиции Китая».

Ранее МИД Китая призвал ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции по Украине.

Инициативу Пекина поддерживает более 20 стран мира, заявил китайский министр иностранных дел Ван И.