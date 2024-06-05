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Киев ответил на призыв КНР о проведении мирной конференции с участием России

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В МИД Украины отреагировали на заявления Пекина о необходимости провести конференцию по урегулированию конфликта с участием России.
Киев ответил на призыв КНР о проведении мирной конференции с участием России
  • AP

Комментарий опубликован на сайте украинского Министерства иностранных дел.

В ведомстве отметили, что единственной «справедливой основой» для достижения мира является формула Владимира Зеленского.

«Именно Украина... должна определять, каким должен быть мир», — заявили в МИД страны. 

Украинское внешнеполитическое ведомство снова пригласило Пекин на конференцию в Швейцарии и отметило, что участие в ней стало бы сигналом «сбалансированной позиции Китая». 

Ранее МИД Китая призвал ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции по Украине. 

Инициативу Пекина поддерживает более 20 стран мира, заявил китайский министр иностранных дел Ван И.

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