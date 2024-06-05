Киев ответил на призыв КНР о проведении мирной конференции с участием России
- AP
Комментарий опубликован на сайте украинского Министерства иностранных дел.
В ведомстве отметили, что единственной «справедливой основой» для достижения мира является формула Владимира Зеленского.
«Именно Украина... должна определять, каким должен быть мир», — заявили в МИД страны.
Украинское внешнеполитическое ведомство снова пригласило Пекин на конференцию в Швейцарии и отметило, что участие в ней стало бы сигналом «сбалансированной позиции Китая».
Ранее МИД Китая призвал ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции по Украине.
Инициативу Пекина поддерживает более 20 стран мира, заявил китайский министр иностранных дел Ван И.