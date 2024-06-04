Китай заявил, что его инициативу по Украине поддержали более 20 стран мира

Более 20 стран мира поддерживают план Китая по разрешению украинского конфликта, заявил китайский министр иностранных дел Ван И.

Как отметил дипломат, и Россия, и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» принципов политического урегулирования конфликта, которые ранее были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении.

Документ, в частности, предусматривает созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной. Она должна стать альтернативой «мирному плану Киева», пишет Bloomberg.

По словам Ван И, в общей сложности 45 стран положительно оценивают предложенные идеи.

Министр подчеркнул, что международному сообществу следует ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции.