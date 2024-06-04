Китай заявил, что его инициативу по Украине поддержали более 20 стран мира
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Как отметил дипломат, и Россия, и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» принципов политического урегулирования конфликта, которые ранее были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении.
Документ, в частности, предусматривает созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной. Она должна стать альтернативой «мирному плану Киева», пишет Bloomberg.
По словам Ван И, в общей сложности 45 стран положительно оценивают предложенные идеи.
Министр подчеркнул, что международному сообществу следует ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции.