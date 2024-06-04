RT в Telegram
Подпишись

Китай заявил, что его инициативу по Украине поддержали более 20 стран мира

Короткая ссылка
Более 20 стран мира поддерживают план Китая по разрешению украинского конфликта, заявил китайский министр иностранных дел Ван И.
Китай заявил, что его инициативу по Украине поддержали более 20 стран мира
  • Gettyimages.ru
  • © Liu Liqun

Как отметил дипломат, и Россия, и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» принципов политического урегулирования конфликта, которые ранее были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении.

Документ, в частности, предусматривает созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной. Она должна стать альтернативой «мирному плану Киева», пишет Bloomberg.

По словам Ван И, в общей сложности 45 стран положительно оценивают предложенные идеи.

Министр подчеркнул, что международному сообществу следует ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить