Несмотря на внутриполитический кризис: премьер Нидерландов заявил о планах продолжить оказывать помощь Украине

После объявления о своей отставке премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на разразившийся в стране миграционный кризис. По его словам, этому не помешает даже неспособность временного правительства принимать решения касательно новой политики. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в телефонном разговоре с подавшим в отставку Рютте он обсудил продолжение оборонного сотрудничества, а также сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на истребителях F-16. По мнению экспертов, несмотря на глубочайший внутриполитический кризис в стране, Рютте пытается сохранить приоритетность проукраинской линии, чтобы угодить Вашингтону и отвлечь население от внутренних проблем.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 8 июля подал в отставку после того, как правительственная коалиция не смогла прийти к консенсусу о мерах по ограничению притока просителей убежища. Однако одним из первых заявлений главы правительства, который будет выполнять свои обязанности до новых выборов, стали его слова о намерении продолжить поддержку Украины.

«Временное правительство не может принимать решения касательно новой политики, однако Рютте заявил, что это не скажется на поддержке страной Украины», — пишут журналисты Reuters, комментируя выступление премьер-министра на пресс-конференции.

По словам журналистов, внутриполитический кризис в Нидерландах возник из-за нерешённых проблем в сфере миграции. Страна уже проводит одну из самых жёстких иммиграционных политик в Европе, однако «под давлением партий правого толка» Рютте в течение нескольких месяцев пытался найти способы «дальнейшего сокращения притока лиц, ищущих убежища». По данным Reuters, на этой неделе «напряжённость достигла предела», когда Рютте потребовал поддержать предложение ограничить въезд детей беженцев от военных действий, уже находящихся в Нидерландах, и «вынуждать семьи» ждать минимум два года, прежде чем они смогут воссоединиться.

«Ни для кого не секрет, что партнёры по коалиции придерживаются разных мнений касательно иммиграционной политики. Сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что эти разногласия стали непреодолимыми. В связи с этим я подам королю прошение об отставке всего кабинета», — заявил премьер на телевизионной пресс-конференции.

Как сообщает Reuters, коалиция Рютте останется в качестве временного правительства до тех пор, пока после новых выборов осенью не будет сформирована новая администрация.

При этом на фоне столь серьёзных внутренних проблем Рютте не только заявляет о пролонгации помощи Украине, но и продолжает вести переговоры с Киевом на эту тему: после заявлений главы нидерландского правительства об отставке президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, что у него состоялся телефонный разговор с Рютте, с которым он обсудил оборонное сотрудничество, а также сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на истребителях F-16.

Ранее о том, что Нидерланды и Дания возглавят европейскую коалицию в вопросе подготовки лётчиков ВСУ к полётам на F-16, по итогам заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок вооружения Украине сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона Ллойд Остин

Gettyimages.ru

© Thomas Lohnes

После этого Рютте заявил, что Амстердам не только начинает подготовку украинских лётчиков, но и серьёзно рассматривает возможность поставки ВСУ самих истребителей F-16.

Вливания в Киев

Напомним, в конце декабря 2022 года правительство Нидерландов заявило о намерении выделить €2,5 млрд на оказание помощи Украине в 2023 году. По словам главы Нидерландов, средства будут выделяться на гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киева, ремонт и восстановление инфраструктуры, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, которые, по мнению Запада, виновны в военных преступлениях.

В феврале текущего года в Минобороны Нидерландов объявили, что страна вместе с Германией и Данией поставят Киеву около 100 танков Leopard 1 и боеприпасы. В апреле речь уже шла о передаче совместно с датскими властями танков Leopard 2.

В том же месяце первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил в своём Telgram-канале о получении зенитных ракетных комплексов Patriot из Нидерландов и других стран НАТО.

Позднее министр обороны страны Кайса Оллонгрен в письме палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) признала, что военная помощь Киеву снижает обороноспособность страны, однако назвала текущую ситуацию приемлемой.

4 июля кабмин Нидерландов сообщил о выделении второго пакета поддержки для Киева на €118 млн. Эти деньги пойдут на восстановление Украины, в частности, на ремонт инфраструктуры и жилых домов. Также средства были выделены на медицинское оборудование и поддержку бизнеса, участвующего в восстановлении Украины. Кроме того, власти страны назначили своего дипломата Родерика ван Шревена спецпосланником по делам бизнеса и реконструкции на Украине.

На следующий день в письме парламенту Олленгрен сообщила, что к настоящему времени страна оказала Украине военную помощь в размере €1,9 млрд.

«Эта помощь включает боеприпасы, транспортные средства, оборудование для разминирования, понтонные мосты, топливо, медикаменты и медицинские принадлежности и продовольствие», — цитирует министра обороны Нидерландов ТАСС.

Чужие приоритеты

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, попытка Рютте сохранить приоритетность проукраинской линии на фоне глубочайшего внутриполитического кризиса выглядит «крайне абсурдно».

«В ситуации очень сложного внутриполитического кризиса, сопряжённого с целым рядом социальных, миграционных и экономических проблем, правительству Нидерландов стоило бы подумать о своих гражданах, о своей политике, а не продолжать поддержку Украины в ущерб своим ВС и благополучию собственных граждан», — заявил эксперт в беседе с RT.

Поставка западного оружия Киеву

AFP

© Sergei SUPINSKY

По словам Шаповалова, заявления Рютте и последние действия властей Нидерландов свидетельствуют о том, что страна даже в условиях кризиса стремится выполнять «волю Вашингтона по поддержке Киева».

«Рютте, даже находясь в отставке, по всей видимости, получил указания от США, что, несмотря на внутриполитические проблемы, Нидерланды должны оставаться в строю западных стран и по-прежнему выполнять те предписания, которые идут из Белого дома относительно ситуации, связанной с поддержкой Украины», — отметил аналитик.

Впрочем, властям Нидерландов самим выгодно сместить акцент с внутриполитических проблем на вопрос пролонгации помощи для киевского режима, считает Шаповалов.

«Это стандартный приём перевода стрелок на внешнеполитическую повестку, который часто употребляют те или иные западные политики, когда у них всё плохо дома. Они пытаются перенаправить внимание общественности на внешние факторы», — констатировал эксперт.

При этом Шаповалов полагает, что даже если состав правительства значительно изменится, Нидерланды будут строить свою политику по украинскому вопросу «в прежнем ключе».

«Кто бы ни возглавлял нидерландское правительство, он не будет самостоятельной фигурой с учётом сильной геополитической зависимости Нидерландов от США. Поэтому и военная, и иная помощь киевскому режиму продолжится, причём пока это будет возможно, в значительных объёмах», — уверен аналитик.

Схожее мнение высказал и старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, поддержка Киева, в том числе поставками оружия, — это своего рода «ритуальная мантра европейского политического класса».

«От Рютте эти заявления звучат чаще, поскольку он относится именно к классу чиновников евроатлантического толка. Для него верность большому брату из Вашингтона является категорическим императивом. Он привык действовать в очень чётко очерченных рамках трансатлантического конструктора. Соответственно, раз Джо Байден приказал поддерживать Украину, это стало не просто политическим мейнстримом, а своего рода уже идеологемой. Отойти от этого принципа равнозначно для Нидерландов потере доверия и выбыванию из числа сателлитов США», — пояснил Камкин в комментарии RT.

Поэтому, по его словам, нидерландское правительство готово спонсировать киевский режим, несмотря на снижение благосостояния своего государства.

«Такая тенденция наблюдается почти во всём ЕС, несмотря на инфляцию, рост цен и угрозу военной конфронтации с Россией. Таким образом, позиция Рютте полностью совпадает с позицией той же главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая прямо заявляет, что ей плевать на интересы немцев ради поддержки киевского режима. Но такая позиция находит всё меньшее понимание среди самих европейцев», — заключил эксперт.