Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов сроки обучения пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте сроки обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

«Телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте из Турции», — написал он в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что стороны обсудили оборонное сотрудничество, а также сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на истребителях F-16.

Ранее постоянный представитель Великобритании при Североатлантическом альянсе Дэвид Куорри заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле не будут приняты новые решения о передаче Украине истребителей F-16.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, ряд стран пытаются сбыть Украине свои старые истребители F-16 под предлогом помощи, однако их настоящая цель — получить взамен новую технику США.