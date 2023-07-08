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Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов сроки обучения пилотов на F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте сроки обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов сроки обучения пилотов на F-16
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

«Телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте из Турции», — написал он в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что стороны обсудили оборонное сотрудничество, а также сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на истребителях F-16.

Ранее постоянный представитель Великобритании при Североатлантическом альянсе Дэвид Куорри заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле не будут приняты новые решения о передаче Украине истребителей F-16.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, ряд стран пытаются сбыть Украине свои старые истребители F-16 под предлогом помощи, однако их настоящая цель — получить взамен новую технику США.

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