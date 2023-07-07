«Долгосрочные инвестиции»: Совет ЕС и Европарламент договорились об увеличении производства боеприпасов

Совет Европейского союза согласовал с Европарламентом проект расширения производства боеприпасов на территории объединения. Это решение позволит оперативно выделить €500 млн из бюджета ЕС для наращивания выпуска снарядов. По мнению аналитиков, стратегия Евросоюза по увеличению финансирования военно-промышленного комплекса рассчитана на долгосрочную перспективу и не ограничивается конфликтом на Украине.

Совет Евросоюза согласовал с Европарламентом проект расширения производства боеприпасов в странах объединения, сообщается на сайте Совета ЕС.

«Государство — председатель совета (с 1 июля по 31 декабря 2023 года эти функции выполняет Испания. — RT) сегодня достигло предварительного соглашения с представителями Европейского парламента по акту о поддержке производства боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP)», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в заявлении, в рамках согласованного решения будет «экстренно мобилизовано» €500 млн из бюджета ЕС на поддержку увеличения производственных мощностей для выпуска ракет и снарядов класса «земля — земля», а также артиллерийских боеприпасов.

По информации Совета ЕС, в рамках этого плана будет создан инструмент, с помощью которого Евросоюз сможет финансировать расширение производства. Финансовая поддержка будет предоставляться в виде грантов.

«Более того, новые правила облегчат доступ к финансированию для компаний ЕС в сфере производства боеприпасов и ракет — потенциально через «Фонд наращивания». Данный фонд призван упростить доступ к государственному и частному финансированию для компаний, производящих боеприпасы и ракеты по всей цепочке создания стоимости, в целях ускорения инвестирования, необходимого для увеличения производственных мощностей», — говорится в релизе.

Европарламент

AP

© Jean-Francois Badias

«Благодаря сегодняшнему соглашению по ASAP, достигнутому в рекордные сроки, Евросоюз нарастит и ускорит собственно европейское производство боеприпасов и ракет. Это очередное доказательство непоколебимости ЕС в вопросах поддержки Украины, укрепления оборонной технологической и промышленной базы ЕС и в конечном итоге обеспечения долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС», — заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Теперь предварительное соглашение должно быть официально одобрено Советом ЕС и Европарламентом. Ожидается, что подписание и вступление в силу документа состоится до конца июля.

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Комментируя инициативу, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в разговоре с RT констатировал: «Подготовка финансирования, инвестирование в производство, обновление или строительство новых промышленных мощностей — всё это займёт время. На мой взгляд, в лучшем случае обещанные снаряды появятся следующим летом».

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что планы ЕС нарастить производство оружия — это долгосрочная стратегия, которая не ограничивается только украинским конфликтом.

«Даже если Киеву эти поставки не помогут, то страны Запада всё равно продолжат вооружаться в рамках политики сдерживания России. В ЕС это рассматривается как долгосрочные инвестиции, которые необходимы вне зависимости от украинского кризиса», — отметил специалист в беседе с RT.

«Нет необходимого масштаба»

Напомним, 20 марта Совет ЕС поддержал план, состоящий из трёх пунктов и нацеленный на предоставление Украине 1 млн снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Первый пункт предполагает срочную отправку артиллерийских боеприпасов (и при необходимости — ракет) на сумму €1 млрд из имеющихся в Евросоюзе запасов. Вторая часть плана предусматривает закупку у европейской оборонной промышленности и Норвегии снарядов на сумму ещё €1 млрд до 30 сентября 2023 года. Наконец, третий пункт предписывает нарастить производственные мощности европейского ВПК, обеспечить безопасность цепочек поставок, облегчить процедуры закупок и увеличить поток инвестиций в оборонную сферу.

Согласованный Советом ЕС и Европарламентом акт ASAP направлен на реализацию третьего пункта этого плана. В начале мая документ утвердила Еврокомиссия. Тогда еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал этот акт беспрецедентным.

«Европа обладает существенными диверсифицированными мощностями в области оборонного производства. На сегодняшний день у неё нет необходимого масштаба (в этой области. — RT) для того, чтобы отвечать потребностям безопасности Украины и наших государств-членов, но потенциал у неё для этого определённо есть. Я уверен, что в течение 12 месяцев мы сможем увеличить нашу производственную мощность до 1 млн боеприпасов в год для Украины. ASAP обеспечит стимулирование, требующееся нашей оборонной промышленности, для (поддержания. — RT) безопасности Украины и Европы», — заявил Бретон.

Тьерри Бретон

AP

© Virginia Mayo

Стоит отметить, что Бретон — один из наиболее активных сторонников наращивания военного производства в ЕС. К примеру, в марте, перед встречей глав минобороны стран Евросоюза в Стокгольме, он заявил, что европейские оборонные компании должны перейти на «режим военной экономики».

По мнению Константина Блохина, планы ЕС увеличить производство снарядов свидетельствуют о том, что Брюссель действительно занялся постепенным переводом экономики на военные рельсы.

«Германия тоже следует по пути увеличения военного бюджета. То же самое происходит в США. Весь Запад идёт в этом направлении», — отметил специалист.

Вместе с тем обсуждение параметров ASAP выявило наличие серьёзных разногласий среди членов ЕС, сообщил в середине июня портал Euroactiv. По словам журналистов, основные противоречия были связаны с вопросом передачи полномочий Еврокомиссии и небольшой группе государств-членов на размещение приоритетных военных заказов. Кроме того, страны ЕС хотели освободить компании от обязательств делиться с ЕК секретной информацией о производстве.

«Население не поддерживает»

Согласно данным Кильского института мировой экономики, который отслеживает распределение помощи Киеву, ЕС остаётся крупнейшим после США донором Украины.

С января 2022 года по май 2023-го Брюссель предоставил Украине в общей сложности около €35 млрд помощи (включая соответствующие обязательства), из которых €5,6 млрд составили затраты на поставки оружия. Кроме того, многие страны ЕС оказывают помощь Украине на национальном уровне. С учётом выделенных ими средств, общая сумма, предоставленная Киеву Евросоюзом и его членами, достигает €68,4 млрд, что вплотную приближается к объёму помощи Украине со стороны США (€70,7 млрд).

При этом на фоне роста затрат на военные нужды ряд стран ЕС испытывают экономические трудности. С такими проблемами столкнулась и крупнейшая экономика еврозоны — ФРГ. Как сообщил на днях швейцарский телеканал SRF, Берлин планирует урезать бюджет 2024 года на €30 млрд по сравнению с 2023-м. При этом военные расходы в будущем финансовом году, наоборот, планируется увеличить.

По словам аналитиков, в условиях ухудшающихся экономических показателей население стран ЕС вряд ли с энтузиазмом воспримет дальнейшее наращивание военных расходов. Однако европейские элиты предпочитают не замечать такие настроения в обществе, считают политологи.

«Как сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, её вообще не интересует мнение немцев по вопросу помощи Украине. По таким утверждениям, конечно, сразу видно, какая Германия «демократическая» страна», — напомнил Межевич.

Сходной точки зрения придерживается Константин Блохин.

«Население еврозоны не поддерживает подобные меры, но ведь не население принимает политические решения. Их принимает европейская элита, а ей всё равно, что думает народ. Люди, конечно, могут выйти, помитинговать, но вряд ли это что-то изменит», — заключил аналитик.