Двойственная позиция: почему Япония вновь заговорила о заключении мирного договора с Россией

Токио продолжит политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. При этом он подчеркнул, что его страна не откажется от политики санкций в отношении России и будет продолжать оказывать помощь Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в подобных условиях никаких переговоров между Россией и Японией быть не может. Как отмечают эксперты, Япония, введя санкции против РФ, фактически разрушила двусторонние отношения и сделала обсуждение мирного соглашения бессмысленным.

Правительство Японии продолжит придерживаться политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Японо-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем он добавил, что Токио решительно продолжит санкционную политику в отношении Москвы и поддержку Киева. При этом Кисида указал, что укрепление японо-американского альянса становится всё более важным для процветания и безопасности Японии.

Фумио Кисида

AP

© Andres Kudacki

Заявление японского премьера уже прокомментировали в Москве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в нынешних условиях мирные переговоры между Россией и Японией невозможны.

«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», — сказал Песков.

Он добавил, что Япония «стойко заняла место рядом с группой недружественных стран, сама превратилась в недружественную страну, в отношении которой у нас реализуется режим, соответствующий для недружественных стран».

Антироссийский курс

Напомним, после начала Москвой специальной военной операции на Украине Япония ввела против России санкции — как в отношении официальных лиц, так и в отношении компаний. Кроме того, 16 марта японское руководство объявило об исключении РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Параллельно с этим Токио предоставил киевскому режиму финансовую помощь, а также начал поставлять Украине бронежилеты, шлемы, гражданские фургоны, небольшие беспилотники и другое нелетальное снаряжение.

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Данные действия сопровождались довольно резкими высказываниями японских официальных лиц. Так, 28 февраля, ещё до выхода РФ из переговоров с Японией, директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что Южные Курильские острова якобы были «оккупированы» Россией.

Он также провёл прямую параллель между специальной военной операцией РФ на Украине и вхождением Южных Курил в состав России.

В ответ на подобные действия Японии Россия 21 марта 2022 года заявила о выходе из переговоров с Токио по вопросу мирного договора.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — заявили тогда в российском МИД.

Кроме того, РФ объявила о выходе из «диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах» и прекращении безвизовых поездок японских граждан на острова, которые осуществлялись в соответствии с соглашениями от 1991 и 1999 годов.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — заключили в МИД РФ.

«Общепризнанные итоги Второй мировой»

Как отмечают эксперты, после окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио так и не был заключён мирный договор.

Главным препятствием для подписания соглашения являлась позиция Японии по вопросу южной части Курил. По итогам Второй мировой весь архипелаг был включён в состав СССР, однако Токио оспаривает право Москвы на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи, ссылаясь при этом на Симодский трактат, подписанный Россией в 1855 году.

В Москве неоднократно указывали на то, что суверенитет РФ над этими территориями имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ВЭФ, 2019 год

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Возвращение Курильских островов и южной части Сахалина в состав СССР было условием вступления страны в войну против Японии, о котором просили союзники. Документ, закреплявший права Советского Союза на эти территории, был подписан на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. В соответствии с ним к СССР вернулись эти острова после того, как Япония официально капитулировала 2 сентября того же года.

Как отмечали ранее в российском МИД, «принадлежность Южных Курильских островов Российской Федерации базируется на общепризнанных итогах Второй мировой войны и незыблемой послевоенной международно-правовой основе, включая Устав ООН».

Однако в Японии с этим не согласны. Так, в марте 2022 года глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси назвал российские Южные Курильские острова «исконно японскими» территориями, на которые якобы «распространяется суверенитет» Токио.

«Япония делает хуже себе»

По мнению экспертов, заявления Кисиды о мирном договоре связаны с тем, что у Токио сохраняется «надежда на возобновление переговоров» с Москвой в будущем.

«У японцев есть надежда, что отказ от этих переговоров — это не навсегда. Они полагают, что пройдёт время и можно будет возобновить контакты», — отметил в беседе с RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

В свою очередь, востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский указывает на проявившуюся двойственность во внешней политике Токио.

«Японии надо отстаивать свои национальные интересы, которые заключаются в том, что с великой соседней страной Россией нужно поддерживать нормальные отношения, даже вне контекста мирного соглашения. В то же время антирусская направленность их политики усиливается, так как Токио должен следовать за США», — сказал эксперт беседе с RT.

Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир

РИА Новости

© Владимир Михайлов

Аналитики отмечают, что переговоры о мире между РФ и Японией длились больше полувека и продвигались с чрезвычайным трудом из-за позиции Токио. Теперь же, когда японцы ввели против России санкции, о решении территориального вопроса и подписании мирного соглашения и вовсе не может идти речи.

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«Япония включилась в антироссийскую кампанию западных стран, прежде всего так называемой «Большой семёрки», куда она входит. Япония начала принимать в этом отношении очень жёсткие меры: в сфере экономики, в сфере политики, различного рода санкций. Сейчас наши отношения фактически находятся на нуле... В таких условиях в решении территориального вопроса никаких благоприятных перспектив для Японии явно не просматривается», — сказал Валерий Кистанов.

При этом, как отметил Юрий Тавровский, Россия со своей стороны «не подавала никаких поводов для ухудшения отношений с Японией».

«Японское правительство совершило ошибку. Правящая партия вынуждена идти в фарватере американской политики явно в ущерб своим национальным интересам. Но Япония не суверенная страна. Это было продемонстрировано много раз как на политическом, так и на экономическом уровне. Вот и в отношениях с Россией Япония вредит себе», — заявил специалист в разговоре с RT.

По его мнению, в этих условиях Россия правильно сделала, что прекратила переговоры с Японией.

«У нас сильная позиция, и мы можем себе позволить не защищать свои долгосрочные национальные интересы. В Москве понимают, что при нынешнем премьере Кисиде Япония совершенно несамостоятельна, поэтому вести переговоры на данном этапе вообще нужно не с ними, а с США. А тратить время и силы на какие-то перепалки с Токио нет смысла», — заключит аналитик.