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Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России

В Кремле назвали невозможными переговоры по мирному договору с Японией в текущих условиях 

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал невозможными переговоры по мирному договору с Японией в текущих условиях.
В Кремле назвали невозможными переговоры по мирному договору с Японией в текущих условиях 
  • РИА Новости

По словам Пескова, Япония заняла место рядом с группой недружественных для России стран.

Представитель Кремля подчеркнул, что Токио сам стал недружественным по отношению к Москве.

«Конечно же, в таких условиях вести какие-то переговоры невозможно», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, Токио твёрдо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор.

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