В Кремле назвали невозможными переговоры по мирному договору с Японией в текущих условиях 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал невозможными переговоры по мирному договору с Японией в текущих условиях.

По словам Пескова, Япония заняла место рядом с группой недружественных для России стран.

Представитель Кремля подчеркнул, что Токио сам стал недружественным по отношению к Москве.

«Конечно же, в таких условиях вести какие-то переговоры невозможно», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, Токио твёрдо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор.