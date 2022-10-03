Премьер Японии Кисида: Токио нацелен на заключение мирного договора с Россией
- Legion-Media
«Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — приводят его слова РИА Новости.
В конце сентября в Японии утвердили новый пакет антироссийских санкций, в перечень добавили 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью.
Власти Японии также ввели эмбарго на экспорт в Россию ряда товаров, потенциально связанных с химоружием.