Премьер Японии Кисида: Токио нацелен на заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, Токио твёрдо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор.

«Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — приводят его слова РИА Новости.

В конце сентября в Японии утвердили новый пакет антироссийских санкций, в перечень добавили 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью.

Власти Японии также ввели эмбарго на экспорт в Россию ряда товаров, потенциально связанных с химоружием.