Япония запретила экспорт в Россию потенциально связанных с химоружием товаров

Власти Японии ввели эмбарго на экспорт в Россию товаров, потенциально связанных с химоружием, следует из заявления японского Министерства экономики, торговли и промышленности.

«В свете сложившейся международной ситуации вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению международного мира... мы решили реализовать... запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Интерфакс со ссылкой на EUobserver сообщал о предложении ЕС запретить экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.

Кроме того, по данным Bloomberg со ссылкой на источники, Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша предложили ужесточить ограничения на операции с криптовалютой.