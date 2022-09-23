военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Bloomberg: некоторые страны ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот

Короткая ссылка
Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша предложили запретить передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на операции с криптовалютой.
Bloomberg: некоторые страны ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот
  • Gettyimages.ru

«Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша хотят запретить... перевод банкнот в долларах США в Россию, а также ужесточить ограничения на операции с криптоактивами», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, страны ЕС инициировали запрет на использование СПГ из России, чтобы таким образом расширить санкции в сфере энергетики, включая и ограничение на сотрудничество в ядерной энергетике.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.

В мае Центробанк России смягчил временный порядок обращения с иностранной наличной валютой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить