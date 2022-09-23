Bloomberg: некоторые страны ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот

Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша предложили запретить передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на операции с криптовалютой.

«Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша хотят запретить... перевод банкнот в долларах США в Россию, а также ужесточить ограничения на операции с криптоактивами», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, страны ЕС инициировали запрет на использование СПГ из России, чтобы таким образом расширить санкции в сфере энергетики, включая и ограничение на сотрудничество в ядерной энергетике.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.

В мае Центробанк России смягчил временный порядок обращения с иностранной наличной валютой.