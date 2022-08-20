Замглавы МИД: Россия будет уходить от доллара и евро в отношениях с партнёрами
«На фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада» единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и её партнёрами является уход от использования ставших «токсичными» валют, в первую очередь доллара США и евро», — цитирует ТАСС Панкина.
Он отметил, что необходим переход на расчёты прежде всего в национальных валютах.
По его словам, существующая финансовая система оказалась «малопригодна к условиям многополярного мироустройства».
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР планирует продолжить увеличивать расчёты в национальных валютах в торговле с российской стороной.