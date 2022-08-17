Представитель Китая Чэнь Чжиган рассказал о перспективах экономического сотрудничества с Россией

Председатель Китайского общества Санкт-Петербурга Чэнь Чжиган рассказал о перспективах экономического сотрудничества с Россией.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Сегодня российско-китайские отношения находятся на пиковой отметке с исторической точки зрения. Москва и Пекин, как две основные колонны, держат мировой порядок, основанный на многополярности», — заявил Чэнь Чжиган на пресс-конференции «Деловой России» и Союза китайских предпринимателей, организованной медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

По его словам, двусторонним деловым отношениям нужны реальные инвестиции, развитие торговли и логистики.

«Улучшилась ситуация с Транссибом: если чётко планировать, доставка грузов идёт более или менее нормально. Это решаемый вопрос. Остаётся проблема с пандемией, которая ограничивает перемещение людей и традиционную торговлю. Однако у наших стран есть реальные возможности для продвижения товарооборота, за которым должны пойти инвестиции», — добавил представитель КНР.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР планирует продолжить увеличивать расчёты в национальных валютах в торговле с российской стороной.