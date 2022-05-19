ЦБ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам любую валюту, кроме долларов США и евро

Центробанк России смягчил временный порядок обращения с иностранной наличной валютой.

«Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро», — говорится в сообщении регулятора.

При этом действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются до 9 сентября 2022 года.

В ЦБ пояснили, что решение о продаже без ограничений других иностранных валют связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

Ранее регулятор сообщил, что ограничений на перечисление россиянами рублей на открытые за рубежом счета нет.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 марта запрещается зачисление резидентами страны иностранной валюты на свои счета или вклады в зарубежных банках.