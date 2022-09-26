В ЕС предложили запретить экспорт в Россию высокотехнологичных товаров
Кроме того, как сообщает Интерфакс, в ЕС предлагают запретить ввозить европейские и американские банкноты в Россию, продавать россиянам недвижимость и запретить россиянам финансировать лоббистские фирмы или негосударственные организации, зарегистрированные в Евросоюзе.
Также в документе отмечается возможность снять с эфира некоторые российские телеканалы и ограничить доступы к сайтам новостных ресурсов NewsFront, SouthFront, аналитического центра Katehon, Фонда стратегической культуры и информационного агентства Инфорос.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша предложили ужесточить ограничения на операции с криптовалютой.