Власти Японии ввели санкции против более 20 российских компаний
В «чёрный список» вошли ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», а также Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Власти Японии также ввели эмбарго на экспорт в Россию ряда товаров, потенциально связанных с химоружием.
Ранее Интерфакс со ссылкой на EUobserver сообщал о предложении ЕС запретить экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.