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Власти Японии ввели санкции против более 20 российских компаний

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В Японии утвердили новый пакет антироссийских санкций, в перечень добавили 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью, следует из заявления Министерства экономики, торговли и промышленности.

В «чёрный список» вошли ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», а также Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Власти Японии также ввели эмбарго на экспорт в Россию ряда товаров, потенциально связанных с химоружием.

Ранее Интерфакс со ссылкой на EUobserver сообщал о предложении ЕС запретить экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.

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