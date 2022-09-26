Власти Японии ввели санкции против более 20 российских компаний

В Японии утвердили новый пакет антироссийских санкций, в перечень добавили 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью, следует из заявления Министерства экономики, торговли и промышленности.

В «чёрный список» вошли ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», а также Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Власти Японии также ввели эмбарго на экспорт в Россию ряда товаров, потенциально связанных с химоружием.

Ранее Интерфакс со ссылкой на EUobserver сообщал о предложении ЕС запретить экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.