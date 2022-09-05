Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегчённом посещении японцами Курил
- РИА Новости
Распоряжение правительства опубликовано на сайте правовой информации.
Согласно документу, прекращается действие соглашений о процедуре взаимных поездок и об организации максимально облегчённого посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды японскими гражданами, которые ранее были жителями этих островов, а также членами их семей.
Министерство иностранных дел должно уведомить японскую сторону об этом решении.
Ранее в правительстве Японии заявили, что планируют сохранять санкционное давление, оказываемое на Россию на фоне проведения спецоперации на Украине.