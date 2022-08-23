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Власти Японии заявили о приверженности оказания санкционного давления на Россию

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Правительство Японии планирует сохранять санкционное давление, оказываемое на Россию на фоне проведения спецоперации на Украине, заявил генсек японского кабмина.

«На заседании премьер-министр дал указание в тесном сотрудничестве со странами G7 продолжать дипломатическое реагирование, в том числе (сохранять. — RT) санкции», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что при этом власти Японии не обсуждали возможность введения новых антироссийских рестрикций.

Ранее стало известно, что в Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг.

Кроме того, Япония внесла в санкционный список ещё 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси сообщил, что власти намерены побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России.

Однако, по данным Bloomberg, лишь половина государств G20 присоединились к рестрикциям.

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