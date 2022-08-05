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Bloomberg: лишь половина стран G20 присоединились к санкциям против России

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Лишь половина государств G20 присоединились к санкциям против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: лишь половина стран G20 присоединились к санкциям против России
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что попытка лидеров стран «Большой семёрки» изолировать Россию проваливается.

Агентство пишет, что страны G20, которые составляют 85% мировой экономики, менее охотно присоединяются к санкциям против России. Лишь половина государств ввели ограничительные меры против Москвы из-за ситуации вокруг Украины.

В материале утверждается, что государства не хотят присоединяться к санкциям из-за исторических связей с Россией, экономических соображений и недоверия к бывшим колониальным державам.

Ранее глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что власти Японии намерены побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России.

По мнению обозревателя газеты The Washington Post Нины Масих, Индия резко увеличила импорт товаров из России, чем нарушила планы Соединённых Штатов и их союзников по изоляции Москвы.

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