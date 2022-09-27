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Посол Галузин назвал необоснованной реакцию Токио на задержание консула во Владивостоке

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Реакция Токио на задержание консула японского генконсульства во Владивостоке необоснованна, заявил российский посол в Токио Михаил Галузин.
Посол Галузин назвал необоснованной реакцию Токио на задержание консула во Владивостоке
  • Gettyimages.ru
  • © Benjamin Kaikinger / EyeEm

«Скорее, это у российской стороны есть основания для решительного протеста, который был заявлен вчера, а также есть все основания требовать извинения за подобное поведение японского дипломата и требовать недопущения таких действий японских дипломатов в России в дальнейшем», — цитирует его РИА Новости.

Галузин пояснил, что Тацунори действовал вопреки своему статусу консула, нарушил законодательство России и Венскую конвенцию. 

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.

После сообщений о задержании во Владивостоке Тацунори Галузина вызвали в японский МИД.

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