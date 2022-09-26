Россия выразила Японии протест в связи со шпионской деятельностью консула во Владивостоке
- РИА Новости
Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.
«Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
Позднее Тацунори признал свою вину в шпионаже против России.