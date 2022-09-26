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Россия выразила Японии протест в связи со шпионской деятельностью консула во Владивостоке

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В МИД России был вызван сотрудник посольства Японии в Москве, ему вручили ноту протеста в связи со шпионской деятельностью японского консула во Владивостоке.
Россия выразила Японии протест в связи со шпионской деятельностью консула во Владивостоке
  • РИА Новости

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

«Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Позднее Тацунори признал свою вину в шпионаже против России.

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