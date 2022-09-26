Россия выразила Японии протест в связи со шпионской деятельностью консула во Владивостоке

В МИД России был вызван сотрудник посольства Японии в Москве, ему вручили ноту протеста в связи со шпионской деятельностью японского консула во Владивостоке.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

«Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Позднее Тацунори признал свою вину в шпионаже против России.