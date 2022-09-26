военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ФСБ задержала японского консула во Владивостоке при проведении шпионской акции

Короткая ссылка
RT
Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Задержанного консула объявили персоной нон грата.

В сообщении ФСБ говорится, что в Приморском крае пресечена шпионская акция Тацунори.

По данным спецслужбы, японского дипломата задержали с поличным, когда он пытался за денежное вознаграждение получить информацию ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также он намеревался получить данные о влиянии санкций Запада на экономическую ситуацию в Приморье.

«Мотоки Тацунори объявлен «персона нон грата» в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата», — сообщила ФСБ.

Россия заявила Токио протест по дипломатическим каналам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить