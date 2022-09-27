военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

СМИ: посол России Галузин вызван в японский МИД

Короткая ссылка
Посол России в Японии Михаил Галузин вызван в японский МИД после сообщений о задержании во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори.

«В ответ на сложившуюся ситуацию, вице-министр иностранных дел Мори вызвал сегодня российского посла в Японии Михаила Галузина в МИД и заявил ему решительный протест с требованием от России официальных извинений», — цитирует РИА Новости главу МИД Японии Ёсимасу Хаяси, слова которого приводит телеканал Ameba News.

Также японская сторона потребовала от России принятия мер, чтобы подобное не повторялось.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить