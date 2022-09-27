СМИ: посол России Галузин вызван в японский МИД

Посол России в Японии Михаил Галузин вызван в японский МИД после сообщений о задержании во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори.

«В ответ на сложившуюся ситуацию, вице-министр иностранных дел Мори вызвал сегодня российского посла в Японии Михаила Галузина в МИД и заявил ему решительный протест с требованием от России официальных извинений», — цитирует РИА Новости главу МИД Японии Ёсимасу Хаяси, слова которого приводит телеканал Ameba News.

Также японская сторона потребовала от России принятия мер, чтобы подобное не повторялось.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.