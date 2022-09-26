МИД обязал японского консула во Владивостоке покинуть Россию в течение 48 часов

Российский МИД обязал японского консула во Владивостоке, объявленного персоной нон грата, покинуть Россию в течение 48 часов.

«(Консул. — RT) в течение 48 часов обязан покинуть Российскую Федерацию», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.