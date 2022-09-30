Путин заявил, что США до сих пор фактически оккупируют Японию, ФРГ и Южную Корею

Российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты до сих пор фактически оккупируют Японию, ФРГ и Южную Корею.

Об этом он сказал в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея, да и другие страны», — заявил президент.

По его словам, при этом США цинично называют эти страны равноправными союзниками.

«А что это за сотрудничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях», — сказал он.

Путин добавил, что это настоящий позор и для тех, кто это делает, и для тех, «кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство».