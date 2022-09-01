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Глава Минвостокразвития Чекунков: диалог с Японией идёт на рабочем уровне

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Диалог между Россией и Японией идёт на рабочем уровне, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«На рабочем уровне да, на политическом — нет», — приводит РИА Новости ответ Чекункова на вопрос, видит ли он признаки возвращения полноценного диалога между Россией и Японией.

По его словам, отсутствие диалога на политическом уровне объясняется тем, что его формирует «одно государство, которое находится в состоянии войны с суверенными независимыми странами восточного полушария, которое в западном полушарии действует как колониальная империя, а в восточном полушарии противится развитию экономик, технологий, обществ и независимого взгляда на вещи других стран».

Он добавил, что России нужно подождать восстановления полноценного диалога.

Также Чекунков заявил, что делегации из Южной Кореи и Японии прибудут на Восточный экономический форум (ВЭФ).

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