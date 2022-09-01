Глава Минвостокразвития Чекунков: делегации Южной Кореи и Японии будут на ВЭФ
«Гости будут», — приводит РИА Новости ответ Чекункова на вопрос, ожидаются ли на ВЭФ делегации из недружественных стран, в первую очередь, из Японии и Южной Кореи.
Он выразил уверенность, что у России немало друзей в недружественных странах.
По его словам, Южной Корее и Японии суждено сотрудничать с Россией ввиду сильных экономических и исторических связей.
Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума.
На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.