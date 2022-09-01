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Глава Минвостокразвития Чекунков: делегации Южной Кореи и Японии будут на ВЭФ

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Делегации из Южной Кореи и Японии прибудут на Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Гости будут», — приводит РИА Новости ответ Чекункова на вопрос, ожидаются ли на ВЭФ делегации из недружественных стран, в первую очередь, из Японии и Южной Кореи.

Он выразил уверенность, что у России немало друзей в недружественных странах.

По его словам, Южной Корее и Японии суждено сотрудничать с Россией ввиду сильных экономических и исторических связей.

Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума.

На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.

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