Путин: путь к многополярному миру станет главной темой ВЭФ в 2022 году
Как добавил российский президент, ВЭФ активно способствует привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций, а также более полному раскрытию богатого экономического и социального потенциала российского Дальнего Востока.
«Главная тема встречи этого года — «На пути к многополярному миру» — представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», — заявил Владимир Путин.
Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, подчеркнул он.
Во время мероприятия отечественным и зарубежным политикам и предпринимателям предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с перспективами углубления торгового, инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия.
«Важно, что в ходе форума планируется заключить коммерческие контракты и долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных властей», — сообщил президент России.
Он пожелал участникам форума успешной, плодотворной работы.
Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума.
На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.