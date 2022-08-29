Путин: путь к многополярному миру станет главной темой ВЭФ в 2022 году

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям VII Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Глава государства отметил, что форум пользуется высоким международным авторитетом и вносит вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как добавил российский президент, ВЭФ активно способствует привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций, а также более полному раскрытию богатого экономического и социального потенциала российского Дальнего Востока.

«Главная тема встречи этого года — «На пути к многополярному миру» — представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», — заявил Владимир Путин.

Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, подчеркнул он.

Во время мероприятия отечественным и зарубежным политикам и предпринимателям предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с перспективами углубления торгового, инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия.

«Важно, что в ходе форума планируется заключить коммерческие контракты и долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных властей», — сообщил президент России.

Он пожелал участникам форума успешной, плодотворной работы.

Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума.

На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.