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Стала известна полная деловая программа ВЭФ-2022

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Стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 5—8 сентября во Владивостоке.
Стала известна полная деловая программа ВЭФ-2022
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.

«Площадка ВЭФ даёт возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения актуальных тем и проведения официальных встреч и переговоров, заключения соглашений и контрактов», — заявил зампред правительства России, полпред президента России в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Сессии деловой программы форума будут разделены на шесть тематических блоков. Среди них — «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаём новое качество жизни для людей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности».

Также предусмотрен блок «Молодёжный ВЭФ».

Кроме того, на полях ВЭФ пройдёт заседание Высшего горного совета, также запланирована спортивная и культурная программы.

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