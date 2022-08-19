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Объявлена расширенная деловая программа ВЭФ-2022

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Стала известна расширенная деловая программа Восточного экономического форума, который состоится 5—8 сентября во Владивостоке.
Объявлена расширенная деловая программа ВЭФ-2022
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Главная тема форума в 2022 году — «На пути к многополярному миру».

«Восточный экономический форум стал одним из ключевых инструментов развития российского Дальнего Востока, визитной карточкой макрорегиона. На площадке форума ежегодно принимаются решения, имеющие большое значение как для России, так и для стран АТР, разрабатываются новые инструменты развития, заключаются знаковые инвестиционные контракты», — заявил зампред правительства России, полпред президента в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 будут разделены на шесть тематических блоков.

Среди них — «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаём новое качество жизни для людей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности».

«Деловая программа Восточного экономического форума подготовлена с учётом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики», — сказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Также на полях ВЭФ пройдёт заседание Высшего горного совета. Кроме того, запланирована спортивная и культурная программа.

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