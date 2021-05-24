Лавров пообещал, что Россия не оставит Белоруссию в беде

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Россия не оставит Белоруссию в беде в условиях усиления давления Запада и попыток вмешательства во внутренние дела республики, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров пообещал, что Россия не оставит Белоруссию в беде
  • Reuters

«Страны Запада усиливают давление на официальный Минск, но параллельно обещают щедрую экономическую помощь в обмен на «переход к демократии». Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием», — отметил Лавров.

Он также заявил о продолжающейся масштабной медийной, политической и финансовой поддержке белорусской эмигрантской оппозиции со стороны западных стран.

По словам Лаврова, Москва обеспокоена очередными призывами экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к мобилизации протестов в августе и сентябре.

«Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику», — подчеркнул он.

В ноябре Лавров заявил, что Запад продолжает использовать грязные методы «цветных революций» и поддержку антиправительственных сил, в том числе в Белоруссии.

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