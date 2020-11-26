Лавров заявил об использовании Западом методов «цветных революций» в Белоруссии

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Запад продолжает использовать грязные методы «цветных революций» и поддержку антиправительственных сил, в том числе в Белоруссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США, и тех, кто следует в их фарватере, имея в виду отдельные европейские столицы, во внутренние дела суверенных государств. Продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации», — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Министр иностранных дел России отметил, что российская сторона видит, «насколько эти методы применяются по отношению к Республике Беларусь».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая «цветная революция» делает государство слабее, а народ — беднее. По его словам, главным лекарством от подобного является «расширение и углубление связей, интеграции».

Он также подчеркнул, что «цветная революция» в стране не состоялась. Лукашенко заявил, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания.

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