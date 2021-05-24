Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 375 014

За прошедшие сутки общее количество случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1832 и достигло 375 014.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. Отмечается, что общее число летальных исходов в Казахстане достигло 3805. Ранее стало известно, что в Казахстане нет летальных исходов среди привившихся от COVID-19.