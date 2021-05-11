В Казахстане нет летальных исходов среди привившихся от COVID-19

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В комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что в республике не зарегистрированы случаи смерти от COVID-19 после получения прививки.
В Казахстане нет летальных исходов среди привившихся от COVID-19
  • © REUTERS/Pavel Mikheyev

«Касательно наличия летальных исходов после вакцинации от COVID-19 в Казахстане сообщаем, что, по данным санитарно-эпидемиологической службы, таких случаев по стране не зарегистрировано», — приводит Интерфакс сообщение комитета.

В ведомстве также проинформировали, что проведено эпидемиологическое расследование смерти медицинского работника в Алматинской области, она умерла на второй день после вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане достигло 346 497.

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