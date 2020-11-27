Лукашенко призвал жителей Белоруссии бороться за независимость страны
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость — очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за неё, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться», — заявил Лукашенко.
Глава государства также подчеркнул, что «Белоруссии есть чем ответить на внешнюю агрессию, в том числе и военную».
Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики.