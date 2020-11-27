Лукашенко призвал жителей Белоруссии бороться за независимость страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимость страны — «очень дорогая штука», и призвал белорусов бороться за неё.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость — очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за неё, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться», — заявил Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что «Белоруссии есть чем ответить на внешнюю агрессию, в том числе и военную».

Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики.