Лукашенко назвал себя сторонником новой Конституции Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики. 
Лукашенко назвал себя сторонником новой Конституции Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщила БЕЛТА

Лукашенко отметил, что убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента. 

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — сказал он.

По словам Лукашенко, в Белоруссии, России и Казахстане «такая жёсткая серьёзная Конституция», где «от решения президента зависит всё».

Он добавил, что в Белоруссии необходимо принять новую Конституцию, но «выгодную для страны, чтобы потом страна не обвалилась».

Ранее Лукашенко высказался о передаче кабмину части полномочий президента.

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