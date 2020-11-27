Лукашенко назвал себя сторонником новой Конституции Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщила БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента.
«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — сказал он.
По словам Лукашенко, в Белоруссии, России и Казахстане «такая жёсткая серьёзная Конституция», где «от решения президента зависит всё».
Он добавил, что в Белоруссии необходимо принять новую Конституцию, но «выгодную для страны, чтобы потом страна не обвалилась».
Ранее Лукашенко высказался о передаче кабмину части полномочий президента.