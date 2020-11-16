Лукашенко высказался о передаче кабмину части полномочий президента
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях... Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70—80 полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо», — сказал он.
Ранее белорусский президент заявил, что в республике примут новую Конституцию, но «без всякой ломки и катастроф».
В октябре Лукашенко говорил о правильности передачи некоторых полномочий главы государства правительству и другим органам власти.