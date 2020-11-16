Лукашенко высказался о передаче кабмину части полномочий президента

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу передачи части своих полномочий парламенту, правительству и иным белорусским органам власти.
Лукашенко высказался о передаче кабмину части полномочий президента
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях... Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70—80 полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо», — сказал он.

Ранее белорусский президент заявил, что в республике примут новую Конституцию, но «без всякой ломки и катастроф».

В октябре Лукашенко говорил о правильности передачи некоторых полномочий главы государства правительству и другим органам власти.

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