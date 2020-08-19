Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии

В Белоруссии нет ни одного иностранного военнослужащего, заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Он отметил, что в интернете раскручиваются фейки о присутствии в республике техники из России.

«Берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются... Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он пояснил, что эти БТР двигались в направлении западной границы, когда было принято решение о дополнительных мерах по защите госграницы.

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах приведены в боевую готовность.