На Украине зафиксировали коронавирус

В Киеве подтвердили первый случай коронавируса на территории Украины.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на результаты, которые показало исследование государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины».

Отмечается, что о коронавирусе ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

«По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) — 3... коронавирус – 1 и риновирус – 1», — указывается в заявлении.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 2454, а умерли от вируса 80.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

RT подготовил карту, на которой омтечено, в каких странах зафиксирован новый коронавирус.