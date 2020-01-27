На Украине зафиксировали коронавирус

Короткая ссылка
В Киеве подтвердили первый случай коронавируса на территории Украины.
На Украине зафиксировали коронавирус
  • © Christophe Gateau/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на результаты, которые показало исследование государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины».

Отмечается, что о коронавирусе ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

«По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) — 3... коронавирус – 1 и риновирус – 1», — указывается в заявлении.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в СШАСингапуреВьетнаме и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 2454, а умерли от вируса 80.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

RT подготовил карту, на которой омтечено, в каких странах зафиксирован новый коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить