Аваков рассказал о переговорах с Францией о покупке патрульных катеров

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что украинское МВД ведёт переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одной из наиболее приемлемых для сотрудничества есть предложение французской компании ОСЕА», — заявил Аваков.

По его словам, «основное требование — локализация строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров».

В конце июня сообщалось, что Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

Отмечается, что длина катера составляет 32 метра, максимальная скорость — 35 узлов, дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.

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