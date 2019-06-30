В Госдуме прокомментировали намерение Франции передать Украине 20 катеров

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал сообщение украинского правительства о том, что Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

«Франция передаёт Украине катера, чтобы разгрузить свои «аквасвалки». Старая техника, требующая серьёзных вложений и занимающая дорогостоящие места причала — это тяжкое бремя, даже для богатой страны. А вот если отдать весь этот уставший корабельный состав Украине, то можно вздохнуть свободнее — не нужно тратить деньги на содержание техники, на обслуживающий персонал, оплачивать инфраструктуру в местах базирования», — сказал Бальбек.

Депутат отметил, что теперь в Киеве будут разбираться, «как эти корабли чинить и заправлять, где их базировать, как обучать личный состав и прочее, от чего Франция благоразумно и вовремя избавилась».

Ранее в пресс-службе украинского правительства сообщили, что Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

Отмечается, что длина катера составляет 32 метра, максимальная скорость — 35 узлов, дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.