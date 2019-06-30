В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT сообщение украинского правительства о том, что Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

По словам Швыткина, Франция продолжает американскую политику, «когда сбывается старая техника».

«Для нас это всё не ново. Если Украина станет использовать катера в мирных целях — это одно дело. Но если же они будут использоваться в части продолжения агрессивной военной политики — это совсем другой вопрос», — считает депутат.

По словам Швыткина, Франция должна осознавать, что она может являться неким пособником в случае нарушения норм международного морского права со стороны Украины.

Ранее в пресс-службе украинского правительства сообщили, что Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

Длина катера составляет 32 метра, максимальная скорость — 35 узлов, дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.

В пресс-службе украинского кабмина добавили, что в настоящее время стороны ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.