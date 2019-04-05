Глава МИД Белоруссии посетит Россию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что планирует в ближайшее время посетить Россию с рабочим визитом.

«Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время. У нас планируется в конце года, как обычно, совместная коллегия, на которой мы должны будем принять программу совместных действий в области внешней политики и программу… взаимодействия МИД, план консультаций», — приводит РИА Новости слова Макея.

Он отметил, что на прошедшей в Москве двусторонней встрече обсуждались вопросы взаимодействия в рамках различных международных организаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с белорусским коллегой Владимиром Макеем 5 апреля во время Совета министров иностранных дел стран СНГ.