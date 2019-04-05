Глава МИД Белоруссии посетит Россию с рабочим визитом

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что планирует в ближайшее время посетить Россию с рабочим визитом.
Глава МИД Белоруссии посетит Россию с рабочим визитом
  • Reuters

«Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время. У нас планируется в конце года, как обычно, совместная коллегия, на которой мы должны будем принять программу совместных действий в области внешней политики и программу… взаимодействия МИД, план консультаций», — приводит РИА Новости слова Макея.

Он отметил, что на прошедшей в Москве двусторонней встрече обсуждались вопросы взаимодействия в рамках различных международных организаций. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с белорусским коллегой Владимиром Макеем 5 апреля во время Совета министров иностранных дел стран СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить